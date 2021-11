Napoli-Lazio, Spalletti: “È stata la nostra vittoria più bella”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti commenta la vittoria contro la Lazio.

Il Napoli batte la Lazio 4-0 e Luciano Spalletti commenta ai microfoni di DAZN la vittoria azzurra.

“È la nostra vittoria più bella, venivamo da gare al di sotto del nostro livello. Esserci ripresi con una grande avversaria come la Lazio vale ancora di più. La squadra è stata indelebile, nello stretto siamo stati bravissimi. Lobotka ha fatto una grande gara, ma anche Zielinski e Mario Rui. Sarebbe sbagliato parlare solo di Mertens. Sono stati tutti bravi a prendersi i loro spazi dove avevano delle difficoltà”.

Il tecnico continua a parlare della partita nettamente dominata:

“Abbiamo fatto scelte impeccabili, la Lazio ha fatto fatica Mi è capitato spesso che in una gara i miei calciatori entrano in campo e vogliono che finisca la partita il prima possibile per vedere il risultato. Ciò lo abbiamo avvertito nelle ultime partite, mentre oggi i giocatori sin dall’inizio volevano stare in campo per divertirsi. Questo ci fa capire quanto siamo forti, non accettiamo la mediocrità e nulla ci preoccupa. Oggi i calciatori volevano stare in campo il più possibile, così dobbiamo fare: dobbiamo goderci le partite dal 1’ al 90’. Questi sono momenti che si ricordano. Magari può capitare di perdere qualche gara, ma se giochi bene non hai timore. Stasera per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa, la passione dei tifosi si è sentita sin da subito. Noi li abbiamo reso felici.”

