Corriere dello Sport – Inter, 4 indisponibili contro il Napoli: Inzaghi ha l’attacco corto

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli indisponibili in casa Inter. Dopo l’amarezza di ambedue le squadre, per l’uscita dalla Champions League, gli allenatori sono pronti per il prossimo obiettivo in campionato. Intanto, Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare a quattro giocatori.

Durante l’allenamento di ieri, ad allenarsi a parte sono stati Arnautovic, Cuadrado, Sensi e Carlos Augusto. Nessuno di questi riuscirà a recuperare per la sfida di domani. Il brasiliano, in particolare, è un’assenza che fa rumore, ma sarà destinato a rientrare dopo la sosta per le nazionali, dopo essersi procurato un’elongazione muscolare al soleo della gamba destra.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

