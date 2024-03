TMW – Sarri, niente Napoli: Italiano potrebbe lasciargli il posto. Forti rumors anche dalla Spagna

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, nel suo editoriale ha parlato del futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico, dopo le dimissioni come allenatore della Lazio, è stato accostato a diverse squadre negli ultimi giorni:

“Dopo le dimissioni di martedì scorso diventa interessante capire anche quale sarà ora il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano dopo il match con l’Udinese ha deciso di interrompere la sua avventura sulla panchina biancoceleste, un percorso durato poco più di due stagioni e mezzo evidentemente giunto ai titoli di coda. Sarri ha così rinunciato ad un altro anno di contratto (fino al 30 giugno 2025) e adesso si prenderà un periodo di riflessione per decidere da dove ripartire.

Dopo aver allenato club come Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio ora il nodo della questione è capire che tipo di progetto vorrà prendere in considerazione. E soprattutto ancora Italia oppure estero? Perché l’esperienza in Inghilterra gli era piaciuta molto. In Spagna ad esempio ci sono dei rumors legati al Barcellona visto che andrà via Xavi. Allo stato attuale è molto difficile pensare a un ritorno a Napoli per tanti motivi. Le ultime parole di De Laurentiis sul suo addio alla Lazio certo non aiutano a credere ad un eventuale ritorno. Sarri potrebbe diventare un’ipotesi per la Fiorentina se le strade con Italiano a fine stagione si dividessero. E magari potrebbe arrivare anche un’offerta dall’Arabia magari molto allettante”.

