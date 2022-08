Probabile formazione Verona-Napoli: le ultime novità

Il quotidiano Il Mattino tenta di anticipare la formazione di Luciano Spalletti in vista di Verona-Napoli.

Nella giornata di oggi, alle 18:30, il Napoli sarà ospite a Verona per disputare la prima sfida di campionato e l’edizione odierna de Il Mattino si concentra sulla probabile formazione azzurra.

“Toccherà a Meret difendere la porta del primo Napoli della nuova era, quella senza Mertens, Ospina, Insigne e Koulibaly. Fabian invece no. Perché lo spagnolo ha una trattativa in corso importante con il Psg, mentre per Meret offerte non ce ne sono. Dunque, uno giocherà e l’altro andrà in panchina. E al suo posto toccherà a Zielinski con Anguissa dalla parte opposta e Lobotka là nel mezzo. Simeone in panchina.”

