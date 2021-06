Mercato Napoli, ci saranno due acquisti anche in caso di mancate cessioni

In piena sessione di mercato il Napoli sta studiando gli acquisti necessari per la prossima stagione calcistica.

Il Napoli sta studiando i giocatori ideali per costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. L’edizione odierna di Repubblica approfondisce l’argomento, sostenendo che il Napoli ha assolutamente bisogno di un centrocampista ed un terzino. Questi acquisti dunque potrebbero avvenire a prescindere da eventuali cessioni.

“Tante voci, ma ancora nessuna trattativa concreta. Il motore è acceso, per adesso però non si accelera. Il Napoli sul mercato, come le altre grandi, aspetta l’occasione giusta e probabilmente si comincerà a muovere qualcosa soltanto dopo gli Europei. Calma apparente, quindi: ma le antenne sono dritte sugli affari da portare a termine. Un terzino e un centrocampista arriveranno a prescindere dalle cessioni.”

