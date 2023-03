De Laurentiis contro la UEFA: “È un circo, serve radicale cambiamento: ecco quanto frutterebbe la mia proposta”

De Laurentiis contro la UEFA

Aurelio De Laurentiis presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport Bild, spiegando come andrebbe riformata la massima competizione europea

Il patron del club partenopeo ha aspramente criticato quella che sarà la nuova riforma, che entrerà in vigore dal 2024, che prevede 36 club anzichè 32, con 8 partite disputate in ogni girone, per un totale di 225 partite in tutto il torneo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’ECA non rappresenta più i club come dovrebbe essere, è diventata un tutt’uno con l’Uefa. L’Uefa gestisce troppi soldi. Ma chi mette su il circo, cioè noi discoteche, dovremmo avere anche più soldi. Quanti soldi dovrebbe prendere la Uefa per “alzare le palle” nei sorteggi?. Rappresenta una follia, metti in pericolo la salute dei giocatori e le finanze dei club! L’intero formato deve essere radicalmente cambiato. La mia proposta potrebbe fruttare almeno dieci miliardi di euro. Per questo dovresti ridurre i campionati nazionali, ad esempio a 16 invece di 18 o 20. Ciò ridurrebbe il carico dei primi sei club in ciascuno dei cinque principali campionati: Inghilterra, Germania, Spagna, Francia e Italia. Tutti contro tutti, con gare singole“.

