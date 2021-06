Under 17: Benevento sconfitto per 2-1 dal Bologna, rossoblù in semifinale scudetto

Il Bologna ha la meglio sui giallorossi

Nel pomeriggio di domenica 20 giugno si è disputata Bologna-Benevento, gara valida per i quarti di finale del Campionato Under 17 A-B. Il Bologna si impone per 2-1 sui campani e si qualificano per la semifinale scudetto.

I rossoblu si portano in vantaggio al 43′ con Anatriello, il pareggio del Benevento arriva al 60′ dopo un’ azione personale di Pellegrino, che seguito da un avversario si sposta sulla destra ed entra in area, battendo in diagonale Bagnolini , è 1-1. Il gol partita arriva al 78′, i padroni di casa vanno a segno con Raimondo che approfitta di una indecisione tra un difensore del Benevento e del portiere Muraca e a porta vuota insacca.

a riportare la sintesi della gara è Tuttocalciogiovanile.it.

