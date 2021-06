Ospina-Atalanata, la trattativa accelera: spunta il nome per il vice Meret

Mentre David Ospina si avvicina all’Atalanta il Napoli si informa su chi potrebbe sostituirlo.

La trattativa tra David Ospina e l’Atalanta sembra procedere per il verso giusto. Il portiere colombiano potrebbe lasciare il Napoli a breve, per questo motivo la Società partenopea è sulle tracce di un sostituto. Secondo la Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe una preferenza per tale ruolo: si tratta di Luigi Sepe, una vecchia conoscenza. L’estremo difensore ha già indossato la maglia del Napoli dal 2008 al 2011 e dal 2016 al 2018.

Dal quotidiano si legge:

“Andrà via il portiere colombiano. Su di lui c’è l’attenzione dell’Atalanta che sta valutando l’eventuale trattativa. David Ospina ha un altro anno di contratto e il Napoli vorrebbe capitalizzarne la cessione. Improbabile che possa ricavarne chissà quale cifra, il club bergamasco sarebbe disposto a versare un indennizzo, nulla di più. Insomma, un paio di milioni, nemmeno un centesimo in più. Diversamente, il nazionale della Colombia potrebbe ritornare in Premier League e il ruolo di dodicesimo potrebbe essere ricoperto da Gigi Sepe.”

