Lazio: Sarri punta Julian Brandt, l’alternativa è Callejon

Il neo tecnico biancoceleste potrebbe ricongiungersi con Jose Callejon

L’edizione odierna di Repubblica Roma parla delle manovre di mercato in casa Lazio. Maurizio Sarri avrebbe comunicato al club la volontà di portare a Roma, Julian Brandt del Borussia Dortmund, il quotidiano però suggerisce che, in caso il tedesco non fosse raggiungibile, l’alternativa sarebbe Jose Callejon.

Questo è quanto si legge:

“Sarri ha messo in cima alla lista Julian Brandt, 25 anni, duttile ala del Borussia Dortmund. L’alternativa potrebbe essere Callejon, già allievo di Sarri al Napoli, in scadenza nel 2022 con la Fiorentina. Il ds Tare è sereno, è in contatto con l’allenatore e lo rassicura. Oltre a un esterno alto, Sarri ne vuole subito uno basso: Hysaj, in scadenza col Napoli, è il prescelto, ma l’affare non è chiuso”.

