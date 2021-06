Calciomercato: Juve alla ricerca di una quarta punta, c’è anche Petagna

Tra i nomi presi in considerazione dai bianconeri ci sarebbe anche quello dell’attaccante azzurro

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla della Juventus. I bianconeri sarebbero alla ricerca di una quarta punta, è l’dea di Massimilano Allegri sarebbe quella di optare per un giovane che non abbia l’ambizione di essere un titolare inamovibile. Tra i nomi presi in considerazione dal club ci sarebbe anche quello di Andrea Petagna, ora in forza al Napoli ma su cui c’è anche l’interesse del Torino. Fu proprio il tecnico toscano a far esordire l’attaccante nel 2012 in Champions League, con la maglia del Milan.

