Paganese, calciomercato: in arrivo un rinforzo per il settore giovanile

La Paganese completa un colpo in entrata, a riportalo è Tuttocalciogivanile.it. Stando a quanto riferito dalla redazione del sito il club si è aggiudicato le prestazioni di Francesco De Marco, terzino destro classe 2006. Il giocatore arriva dalla società “Cantera Napoli” del Presidente Gianluca Festa farà parte della prossima categoria Under 16 serie C.

