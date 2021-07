Petagna salva Spalletti, lo stop di Mertens ribalta la situazione

Il Napoli si reinventa, lo stop di Dries Mertens regala una possibilità di riscatto ad Andrea Petagna.

In seguito all’operazione alla spalla di Mertens, Luciano Spalletti punta su Petagna.

L’edizione del Corriere dello Sport focalizza sull’infortunio di Dries Mertens e sulla grande possibilità di riscatto di Andrea Petagna. L’addio dell’attaccante sembrava essere ormai scontato, a causa della necessità del Napoli di fare cassa, ma l’infortunio del belga potrebbe rimettere in dubbio questa decisione. Tuttavia l’alternativa sarebbe stata una proposta di adattamento e intuizioni – Lozano in primis -, ma Petagna darebbe qualche certezza in più.