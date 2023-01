La Premier segue Osimhen, lui pensa solo al Napoli

Alcuni club di Premier League sarebbero interessati a Victor Osimhen, che però attualmente starebbe pensando soltanto al Napoli.

Victor Osimhen è uno dei protagonisti del Napoli di Luciano Spalletti. Nonostante i vari infortuni riportati da quando veste la maglia azzurra l’attaccante nigeriano ha sempre dimostrato le sue qualità in campo. Il quotidiano Repubblica si è focalizzato proprio sul giocatore, in particolare su alcuni club di Premier League che sarebbero interessati a lui. Secondo quanto riportato l’attaccante nigeriano però non sembrerebbe interessato, bensì sarebbe concentrato soltanto sugli obiettivi del Napoli.

Ecco quanto si legge in merito:

“L’orizzonte è concentrato soltanto sul Napoli, le voci sul futuro non gli interessano. Le big della Premier lo seguono con attenzione, ma Osimhen pensa solo alla possibilità di conquistare lo scudetto e di lasciare il segno in Champions. Con calma affronterà l’argomento relativo alla prossima stagione assieme alla Società. Adesso la priorità è quella di fare la differenza.”

