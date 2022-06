Calciomercato – Affare escluso: il giocatore non vuole lasciare Napoli. L’indiscrezione

Indiscrezione di calciomercato Napoli: Petagna non vuole lasciare il club

Il giornalista Walter De Maggio, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” rivelando un indiscrezione di calciomercato su Andrea Petagna e le voci che lo vedrebbero lontano da Napoli. Di seguito le sue parole:

“Avevamo avuto delle indicazioni riguardo una trattativa praticamente già conclusa tra Petagna e il Monza. Da un confronto con i collaboratori più stretti del calciatore, però, è emerso che non c’è nulla di vero. Ci hanno dato conferma del contrario, per cui l’affare è stato categorimente escluso. Il ragazzo non vuole lasciare Napoli“.

Da quanto emerso in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, la destinazione Monza sarebbe al momento da escludere.

