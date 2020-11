Top & Flop – Napoli-Roma, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

I Top & Flop di Napoli-Roma

Primo Tempo

Il Napoli scende in campo contro la Roma, nel tentativo di ricordare nel migliore dei modi la memoria di Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono messi bene in campo, costringendo i giallorossi ad arretrare il loro raggio d’azione. Insigne con una magistrale punizione, apre le marcature. La Roma perde Mancini e Veretout per infortunio, rendendo la strada ancora più in salita. Nel corso della prima frazione di gioco, i ragazzi di Gattuso pressano alti impedendo così le ripartenze avversarie. Si va al riposo, con i Napoli in vantaggio.

Secondo Tempo

La seconda frazione di gioco, si apre così come si era chiusa la prima. Su azione di contropiede, innescata da una grande giocata di Mario Rui, il Napoli trova il raddoppio. Insigne parte in contropiede, serve Fabian Ruiz che dal limite dell’area batte Mirante con un sinistro chirurgico. La Roma accusa il colpo, ma prova a reagire. Nessun pericolo particolare per Meret, grazie alla difesa che stasera è sembrata impenetrabile. Politano innesca Di Lorenzo che parte sulla destra, serve Elmas che prova la conclusione. Sulla respinta di Mirante, si fionda Mertens che mette il sigillo definitivo sulla partita. I giallorossi accusano il colpo, con Politano che dopo una grande azione peronale fissa il puntaggio sul 4-0. Gli azzurri escono vittoriosi dalla sfida del San Paolo, onorando nel migliore dei modi Maradona.

Top – Zielinski

Il centrocampista polacco, stasera ha sfoderato la miglior prestazione stagionale. I suoi strappi creano difficoltà alla difesa della Roma, che non riesce a contenerlo. Si fa sempre trovare pronto in fase d’appoggio, ispirando la manovra offensiva del Napoli.

Flop – Fabian Ruiz

Lo spagnolo prosegue il suo periodo di forma ottimale, nonostante il goal realizzato. Avvio difficile, con un paio di errori in impostazione che per fortuna non creano problemi. Alla distanza esce fuori, ma viste le potenzialità di Fabian Ruiz da lui ci si aspetta molto di più.

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Gattuso: “Oggi abbiamo fatto bene, non ci siamo mandati a quel paese. Il Napoli ha 18 punti”

Insigne a Sky: “Giocando così, possiamo battere qualunque squadra. La vittoria è per Diego!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Toti chiede l’introduzione della zona bianca