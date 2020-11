Insigne a Sky: “Giocando così, possiamo battere qualunque squadra. La vittoria è per Diego!”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 4-0

“Abbiamo vissuto giorni dopo la morte di Maradona che ci hanno dato una spinta in più. Il nostro idolo non c’era più e sta cosa ci ha fatto male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città. Dedichiamo a lui la vittoria”.

Che partita è stata contro la Roma? “Noi abbiamo affrontato la partita dopo aver studiato bene i giallorossi. L’abbiamo preparata bene. Sappiamo di essere una squadra con molta qualità, anche se, a volte, non ci siamo con la testa e commettiamo errori in mezzo al campo. Abbiamo dimostrato che giocando così, possiamo battere qualunque squadra.”

