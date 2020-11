Napoli-Roma – Poker d’assi allo Stadio Diego Armando Maradona

La nona di campionato ha messo davanti Napoli e Roma nello Stadio che possiamo già chiamare Stadio Diego Armando Maradona.

Commovente minuto di silenzio in memoria di Maradona prima di Napoli-Roma. Il Napoli è sceso in campo con l’inedita maglia a strisce bianche e azzurre che sancisce il legame tra Napoli, Maradona e l’Argentina. Fatalmente il lancio della nuova maglia era già previsto alla nona di campionato.

E’ subito pericolosa la Roma che approfitta un’approccio che non è dei migliori da parte degli azzurri: di poco alto sulla traversa. I primi dieci minuti sfilano via senza particolari emozioni, con due squadre che si studiano attentamente. L’emozione arriva al 10′, applauso in ricordo di Diego Armando Maradona, il più forte calciatore di tutti i tempi scomparso cinque giorni fà per un arresto cardiaco. Si fa pericoloso il Napoli con Insigne che, in maniera fortuita, devia un interessante cross basso di Mario Rui.

Gli ospiti aspettano compatti nel loro 5-4-1 e lasciano il pallino del gioco ad un Napoli gradualmente cresce di intensità senza rendersi mai davvero pericoloso pur battendo sei calci d’angolo in 28′. Al 30′ perla meravigliosa di Lorenzo Insigne che su calcio di punizione porta meritatamente il Napoli in vantaggio. Nel finale del primo tempo sfiora il vantaggio Mertens che sfrutta l’assist di Zielinski, entra in area ma non riesce a superare Mirante.

Secondo tempo

L’unico cambio è Villar per Veretout nelle file della Roma. La trama della ripresa è la stessa del primo tempo, il Napoli tiene il pallino del gioco mentre per la Roma troppi errori di impostazione. Passano i primi 15 minuti con un solo tiro in porta, quello di Dzeko che approfitta di una palla sporca ma non impensierisce Meret. Al 62′ raddoppia il Napoli con il gol di Fabian Ruiz che chiude col suo preciso sinistro da fuori area un’azione nata con un pregiato colpo di tacco al volo di Mario Rui per Insigne che riparte. Al 66′ tocca a Politano che prende il posto di Lozano, autore di una buona partita. Finisce al 70′ anche la partita di Edin Dzeko che, reduce dalla positività al covid non ha brillato.

Si rende pericolosa la Roma al 73′ con Perez che colpisce in area ma la palla finisce in calcio d’angolo grazie alla deviazione di un ottimo Mario Rui. Spazio anche per Elmas al 76′ che subentra a Zielinski, il polacco dopo il lungo stop causa covid sta crescendo sul piano della forma, si è reso autore di un ottimo primo tempo giocando alle spalle di Mertens. E’ proprio il macedone a vedersi ribattere un forte tiro da fuori area che consente a Mertens un facile gol per il 3-0 all’ottantesimo di gioco. L’azione è nata da un bel fraseggio sull’out di destra tra Politano e Di Lorenzo. Siamo all’82’, escono Demme e Mertens per Lobotka e Petagna. Il 4-0 è degno del nome che tutti hanno in mente questa sera, Diego avrà sorriso nel vedere Matteo Politano dribblare la difesa giallorossa, far sedere Mirante e depositare in rete per il poker che riporta il Napoli a vincere al San Paolo in campionato

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Spettacolo in Argentina, la “Bombonera” si prepara per l’omaggio a Diego!

“Stadio Comunale Diego Armando Maradona” fa discutere. La reazione sui social

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Totti ricorda Maradona: “Fu il primo a chiamarmi quando dissi addio al calcio”