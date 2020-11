FOTO – Spettacolo in Argentina, la “Bombonera” si prepara per l’omaggio a Diego!

La “Bombonera” si prepara ad omaggiare Diego Maradona

In Argentina la passione è forte. La “Bombonera”, stadio che in serata ospiterà la partita tra Boca Juniors e Newells Old Boys, proprio le ultime de squadre dove ha militato Maradona, si prepara così ad omaggiare il DIO’s del calcio.

