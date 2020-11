ULTIM’ORA – Indagato il medico di Maradona: ipotesi omicidio colposo

Leopoldo Luque è indagato per omicidio colposo

Secondo quanto si apprende da Tyc Sports, ci sarebbero nuovi sviluppi nelle indagine sulla morte dell’asso argentino. Sotto accusa è finito Leopoldo Luque, medico personale di Maradona, indagato per “omicidio colposo”. Secondo quanto si apprende dai media argentini, le forze dell’ordine hanno perquisito quest’oggi l’abitazione e lo studio del dottore. Luque aveva operato Maradona per un ematoma subdurale ed ha avuto un litigio poi con Diego. Si indaga anche per una possibile negligenza medica e sui motivi per cui non c’erano medici o ambulanze nel quartiere di San Andrés, dove l’ex allenatore del Gimnasia ha trascorso i suoi ultimi giorni.

