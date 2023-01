UFFICIALE – Allenamento Napoli, Kvaratskhelia torna in gruppo

La SSC Napoli pubblica il report della seduta di allenamento; l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia ritorna ad allenarsi in gruppo.

In attesa del big match contro la Roma il Napoli continua ad allenasi presso il Konami Training Center di Castel Volturno e finalmente anche Khvcha Kvaratskhelia è ritornato con i suoi compagni. In gruppo era presente anche Pierluigi Gollini, che ha effettuato il primo allenamento con la maglia azzurra.

La SSC Napoli ha reso noto il report della seduta:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e lavoro di tecnica. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi: un gruppo ha lavorato su stazioni di forza mentre l’altro ha effettuato esercitazione tattica. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta in gruppo. Primo giorno di allenamento in azzurro per Gollini.”

