ESCLUSIVA FA: intervista al presidente del Club Napoli Pollena Trocchia

Club Napoli Pollena Trocchia, intervista al presidente Innocenzo Boccarusso

Ai microfoni di Forzazzurri.net è intervenuto il Presidente del Club Napoli Pollena Trocchia. Associazionismo dedicato eslusivamente ai tifosi partenopei. Innocenzo Boccarusso ha parlato del rapporto di Napoli e Maradona e del progetto che vuole presentare alla SSC Napoli insieme al suo gruppo associativo. Ecco le sue parole:

Storia del Club Napoli Pollena Trocchia?

“Essendo uno sportivo, ho sempre pensato di creare qualcosa per Pollena. Ho sempre cercato di fare qualcosa per il mio paese, mi sento un pollenese. Ho fatto il massaggiatore sia per la squadra femminile e sia per quella maschile. Facendo questo percorso, ho raggiunto tanti traguardi per me, sono stato a Roma nelle finale di Coppa Italia. Ho vinto delle coppe campane per la squadra maschile. Sono una persona che lotta per il sociale, mi interessa molto, penso sia fondamentale. Vorrei dare un suggerimento ai giovani, perchè penso che lo sport è salute, ti da le regole e il senso della vita. Lo sport è civiltà dei popoli, ti fa fare nuove conoscenze, ti fa socializzare e crescere. Lo sport è famiglia! Girando per il paese mi sono reso conto che c’era questa possibilità di aprire il club. Ho iniziato a trovare degli amici che mi hanno dato il supporto e grazie a loro abbiamo questa associazione da 4 anni”

Che progetto volete presentare ?

“Innanzitutto vorrei sponsorizzare il club. Il mio interesse è che il club cresca sempre di più sul territorio con attività sportive per il sociale. L’idea del club è quella di coinvolgere le scuole come veicolo di avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva, aggregando le nuove generazioni in un progetto di condivisione attraverso gli allenamenti del Calcio Napoli, i ragazzi e le ragazze potranno così dal vivo assistere ed interagire durante le sedute di allenamento, trovandosi così immersi nel mondo del calcio professionistico.”

Maradona?

“Ad un anno dalla sua morte, abbiamo organizzato il museo di Maradona, ottenendo una grande visibilità, siamo soddisfatti del risultato, ma il nostro obiettivo è quello di non fermarci e di creare sempre qualcosa di nuovo. É stato un evento organizzato per il sociale, per noi è stato bello abbinare lo sport con la cultura”.

SSC Napoli ?

“Ho sempre creduto in questa società, credo che Giuntoli stia facendo un grande lavoro con gli acquisti che ha ufficializzato. Per me Napoli rappresenta il sud, è la mia terra. Sono soddisfatto per il calcio Napoli, c’è tanta voglia e positività. I giocatori hanno tutti lo stesso obiettivo. Ho notato che chi va via da Napoli se ne va a malincuore. Grazie a questa squadra è aumentato anche il turismo per la città”.

Vincenzo D’Alessandro