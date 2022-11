Marolda su Kim: “Finora ha commesso almeno 8 errori gravi “

Il giornalista critica aspramente il rendimento di Kim Min-Jae

Kim Min-Jae, arrivato in estate con l’arduo compito di non far rimpiangere Kalidou Koulibaly, ha preso in mano la difesa azzurra, diventandone il pilastro di riferimento. Non tutti però stravedono per l’ex Fenerbahce. Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, ha criticato il suo rendimento in un intervento in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“In questo inizio di stagione Kim ha commesso molti errori. Me lo sono studiato bene, vi invito a riguardare tutti i gol che ha subito il Napoli. Vi accorgerete che gli sbagli non sono 2-3, vi accorgerete che in ben 8 occasioni ci sono degli errori gravi del difensore sudcoreano”.

