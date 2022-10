Il racconto dell’ex steward licenziato

Matteo Lo Cicero ex steward ha raccontato il motivo per cui è stato licenziato ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il racconto dell’ex steward licenziato per due chiacchiere con Osimhen

“Finita la gara con la Roma, ero dove i giocatori aspettano famiglie e amici quando ho visto arrivare Oma, l’amico di Osimhen, l’ho riconosciuto e gli ho chiesto chi stesse aspettando. Quando mi ha fatto il nome di Victor gli ho fatto capire quanto fossi affezionato al ragazzo e mi ha fatto cenno di aspettare.

Sono stato a chiacchierare con Osimhen e è arrivata la responsabile è stato proprio Victor a prendere a cuore la situazione andando a parlare con la responsabile. La responsabile non voleva stessi lì, diceva che essendo io in servizio, non potevo restare a chiacchierare con Osimhen, mi è stato imputato di aver lasciato vuota la mia postazione. Oma e Victor mi hanno invitato a restare.

Non ho potuto parlare con la mia responsabile, che tra l’altro ha scattato una foto senza il mio consenso e poi sono stato licenziato. E non sono stato retribuito per quella partita. Domenica era il mio primo giorno di lavoro, mi hanno letteralmente caricato 20 tifosi della Roma ed ero da solo.

Victor è stato disponibilissimo, parlo con Oma tutti i giorni e stiamo vedendo come risolvere questa situazione”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli battuto dalla concorrenza della Roma: Solbakken vestirà la maglia giallorossa

Spalletti: “Bisogna vincere per il 1°posto. Anguissa convocato. A Mourinho non rispondo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici