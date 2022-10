Napoli-Rangers, le ultime sulle scelte di Spalletti: Simeone ed Elmas dal 1′

Napoli-Rangers, le ultime sulle scelte di Spalletti

Napoli-Rangers, le ultimissime sulle scelte di Luciano Spalletti che dovrà fare turnover per gestire le forze in vista dei prossimi impegni.

Di seguito le ultimissime sulle formazioni di Napoli-Rangers con focus sugli azzurri e le scelte di Luciano Spalletti da Sky Sport:

Dopo aver centrato matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale con quattro vittorie su quattro partite, Spalletti vuole conquistare anche il primo posto nel girone. L’obiettivo non impedisce però al tecnico di far riposare qualche titolare e di concedere un’opportunità a chi finora ha avuto meno spazio: occasioni così per Ostigard, Elmas e Simeone. Turno di riposo per Kim e Zielinski.

Turno di riposo per il soldato Kim: in difesa spazio all’inedita coppia Ostigard-Juan Jesus, con Mario Rui di nuovo a sinistra

Il turnover coinvolge anche il centrocampo, dove Elmas, positivo contro la Roma, verrà schierato al posto di Zielinski come mezzala sinistra

In attacco il “Cholito” Simeone avrà la sua chance da titolare dopo 270 minuti consecutivi in panchina. Ai suoi lati Politano e Kvara

Probabili formazioni Napoli-Rangers

Napoli (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

Rangers (3-4-3), probabile formazione: McGregor; Lundstram, King, Davies: Tavernier, Jack, Davis, Barisic; Arfield, Colak, Kent. All.: Van Bronckhorst

