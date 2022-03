Napoli-Milan: Lobotka sarà titolare, Anguissa verso il recupero

Stanislav Lobotka potrebbe avere un posto da titolare in Napoli-Milan, vicino al recupero anche Zambo Anguissa.

Si avvicina Napoli-Milan, sicuramente la sfida più avvincente della prossima giornata del campionato di Serie A, in quanto le due compagini sono attualmente prime in classifica con 57 punti. Il quotidiano Il Mattino tenta di anticipare le mosse del tecnico Luciano Spalletti e riporta qualche novità in merito al centrocampo azzurro.

Secondo il quotidiano Stanislav Lobotka sarà uno degli undici titolari; tra i presenti ci potrebbe essere anche Zambo Anguissa che sta recuperando dal suo infortunio.

“Se, come sembra, Lobotka dimostrerà di aver recuperato al 100 per cento sarà lui la grande, unica novità del Napoli che affronta il Milan. Prenderà il posto di Demme a centrocampo. Anche se è completamente da escludere che possa essere titolare, qualche speranzella di rivedere tra i convocati Anguissa Spalletti la nutre. Aspetta domani la Tac che dovrà dire a che punto è la guarigione muscolare. Ma se non dovesse essere pronto per domenica, lo sarà per la trasferta di Verona.”

