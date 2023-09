Macedonia-Italia, la probabile formazione di Spalletti

Il Corriere dello Sport si è soffermata sulla probabile formazione dell’Italia di Luciano Spalletti per la sfida contro la Macedonia del Nord.

La sfida tra Macedonia del Nord ed Italia verrà disputata sabato 9 settembre presso la Philipp II Arena di Skopje. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato qualche dettaglio sulla probabile formazione azzurra.

Ecco quanto si legge:

“Sul centravanti, in attesa di conferme dall’ultimo allenamento, si può ragionare. Retegui è apparso da subito relegato alla terza fila. Il tema tattico di Skopje e le combinazioni offensive viste nell’allenamento di lunedì sembrano ideali per esaltare l’attacco nello spazio e il gioco verticale di Immobile. Il palleggio di Raspadori è forse più adeguato al lavoro di cucitura della manovra che servirà martedì per stanare l’Ucraina a San Siro. Stiamo a vedere. Per ora tutte le considerazioni sono possibili, ma una è certa. Spalletti andrà sul sicuro, sposando le soluzioni logiche e riducendo al minimo i rischi. ll debutto in Macedonia non suggerisce azzardi.”

