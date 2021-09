Milan, Bakayoko in conferenza: “La stagione scorsa non ho fatto male, difficile fare paragoni col Napoli”

Milan, Bakayoko in conferenza stampa

Milan Tiemoué Bakayoko, ha parlato in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni.

Bakayoko:

“Penso che la stagione scorsa non sia andata poi così male. In tutta la mia carriera ho giocato a due o a tre e le mie prestazioni sono le stesse, io gioco a seconda delle indicazioni del Milan, non importa se a tre o a due. È difficile fare paragoni tra Napoli e Milan, vedremo come andranno le cose e cercherò di dare il massimo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena Anguissa, Venerato: “Riscatto aumentato: ci sono due novità”

Infortunio Meret, lunghi i tempi di recupero. Servirà diplomazia per Ospina con la Colombia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi