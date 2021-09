Lozano non convocato dal Messico, il ct: “Vi spiego perché lo abbiamo rimosso dalla lista”

Lozano non convocato dal Messico: il ct spiega il motivo

Hirving Lozano non è stato convocato dal Messico, a quanto pare è stato proprio lui a chiedere al suo ct di non essere chiamato per le sfide contro Giamaica, Costa Rica e Panama. Infatti il ct Gerardo Martino fornisce questa spiegazione:

“Ci ha detto che non era al top della forma e lo abbiamo rimosso dalla lista”. Dunque la mancata convocazione ha solo questa motivazione e non ce ne sono altre legate a possibili restrizioni o quarantene al rientro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan, Bakayoko in conferenza: “La stagione scorsa non ho fatto male, difficile fare paragoni col Napoli”

Infortunio Meret, lunghi i tempi di recupero. Servirà diplomazia per Ospina con la Colombia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Talebani, non saremo hub droga e non ospiteremo terroristi