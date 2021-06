Primavera 2: il Napoli affronta il Parma nella semifinale dei playoff

Il Napoli Primavera si prepara ad affrontare il Parma nella semifinale dei playoff.

Alle 14:30 il Napoli Primavera, guidato da Emmanuel Cascione, si prepara per affrontare il Parma. Il match verrà disputato a Parma, al Centro Sportivo di Collecchio. Se gli azzurrini riusciranno a superare questa fase accederanno alla finale dei playoff, dunque saranno ancora in gara per raggiungere la promozione.

A seguire ecco i convocati di Cascione:

Acamba, Ambrosino, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’onofrio, Daniele, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Labriola, Pesce, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Sepe, Spedalieri, Umile, Vergara, Virgilio.

