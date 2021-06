Napoli, futuro Manolas: probabile che il difensore torni all’Olympiakos

La Gazzetta dello Sport si concentra sul futuro di Kostas Manolas, difensore del Napoli, e sulla probabilità di un suo ritorno all’Olympiakos.

La Gazzetta dello Sport si è concentrata sul futuro del difensore Kostas Manolas. Il giocatore veste attualmente la maglia del Napoli, ma si è parlato di un suo probabile ritorno all’Olympiakos. Secondo il quotidiano si tratta di un episodio che si potrebbe verificare.

“Aria di ritorno in Grecia per Kostas Manolas. Il difensore potrebbe fare ritorno all’Olympiacos: iniziati i primi contatti tra le parti, rafforzati dal fatto che c’è la volontà del calciatore di tornare in patria.”

