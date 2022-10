Roma-Napoli, recupero di Anguissa poco probabile

Zambo Anguissa sta attualmente recuperando da un infortunio, per tale ragione sarà probabilmente assente per Roma-Napoli.

Mancano due giorni al big match tra Roma e Napoli ed uno degli assenti potrebbe essere Zambo Anguissa. Il centrocampista si è fermato contro l’Ajax in seguito ad un infortunio, per questo motivo probabilmente non sarà nella lista dei convocati per la sfida.

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport:

“Ma adesso va così e Zambo Anguissa, che si è bloccato contro l’Ajax, ha saltato il Bologna e guarda con fiducia però pure con cautela all’Olimpico, può ben dirlo: anche ieri personalizzato e terapie, ch’è ancora poco per pensare di riuscire ad infilarsi tra i convocati. Stamani si capirà, e in maniera netta, quanti e quali siano le possibilità per il centrocampista d’essere uno da «lotta e da governo», come richiede una sfida di così alto spessore.”

