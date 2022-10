Daspo a tre tifosi del Napoli per aggressione ad un tifoso dell’Ajax

Il quotidiano Repubblica si è soffermato sul daspo nei confronti del Napoli per aver aggredito un tifoso dell’Ajax.

Tre tifosi del Napoli avrebbero aggredito un tifoso dell’Ajax in occasione della sfida di Champions League tra le due squadre, per questo motivo sarebbe arrivato il Daspo. A dare la notizia ci ha pensato il portale online del quotidiano Repubblica. Si tratta di un tifoso 23enne e due tifosi 37enni.

“Un 23enne e due 37enni, con precedenti di polizia, denunciati per lesioni personali aggravate in quanto presunti responsabili di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di un tifoso olandese dell’Ajax.”

