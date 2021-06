Italia, Florenzi out salterà la gara contro la Svizzera: spazio a Di Lorenzo

Italia, Florenzi out salterà la gara contro la Svizzera

Italia – Florenzi out, come fa sapere la redazione di Sky Sport, non è stato un cambio tecnico la sostituzione di Florenzi in Italia-Turchia Il terzino ha accusato un indurimento al polpaccio. Questa mattina il difensore si è sottoposto agli esami di rito che hanno riscontrato una contrattura e quindi dovrebbe ritornare a disposizione nel giro di pochi giorni. A sostituirlo contro la Svizzera sarà Giovanni Di Lorenzo.

