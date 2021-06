Napoli su Zambo Anguissa per il centrocampo, ma trattativa complicata

Occhi puntati a centrocampo: il Napoli si prepara al possibile addio di Fabian Ruiz e va alla ricerca di profili validi.

Giuntoli è alla ricerca di un valido inserimento a centrocampo per sostituire Fabian Ruiz.

Il Napoli è prossimo alla cessione di Fabian Ruiz, a non meno di 60 milioni di euro. Dunque si prepara al suo possibile addio e va alla ricerca di profili validi. L’edizione di Tuttosport evidenzia il profilo di André Zambo-Anguissa: di proprietà del Fulham. Il giocatore classe ’95 dovrà essere ceduto dal club per l’inaspettata retrocessione in Championship. Per il Napoli sarebbe questo un affare importante sia a livello economico che tecnico. Tuttavia, il club per il ragazzo chiederebbe 25 milioni di euro, attualmente prezzo esorbitante per le casse del Napoli.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli si inserisce per Messias, il Torino resta in vantaggio

Napoli, per il centrocampo idea Camara. Contatti con Raiola

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Colombia: scoppia miniera di carbone, 2 morti e 7 dispersi