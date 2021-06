Napoli osservato speciale: occhi su E.Palmieri, Matvienko e Koopmeiners

Euro2020 e l’osservato speciale: il Napoli scruta silenziosamente le Nazionali di Euro2020 e spuntano nuove idee di mercato.

In seguito alle ultime partite di Euro2020 spuntano nuove idee di mercato.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno evidenzia l’interesse della società partenopea in merito ai profili monitorati. Il primo su tutti, ormai risaputo, è Emerson Palmieri nonostante l’out a favore di Leonardo Spinazzola, rimane indubbiamente uno degli obiettivi principali del Napoli.

In più si monitorano vari profili quali: Mykola Matvienko dello Shaktar Donetsk, che può essere sfruttato come centrale e come terzino sinistro e Teun Koopmeiners, anche se su quest’ultimo è decisamente in vantaggio l’Atalanta di Gasperini. Nonostante tutto anche il Napoli potrebbe inserirsi tranquillamente all’interno della trattativa.

