Mercato Napoli: rispunta l’idea Castrovilli a centrocampo

Luciano Spalletti è a lavoro, rivoluzione a centrocampo: dopo l’addio di Bakayoko e il presunto di Fabian Ruiz, nei pensieri del Napoli c’è Castrovilli.

Castrovilli è nei pensieri del Napoli, il centrocampista fa gola ai partenopei.

L’edizione odierna de Il Mattino, pone l’attenzione proprio sul centrocampo del Napoli. Dunque, ecco che rispunta il nome di Gaetano Castrovilli: l’attuale centrocampista della Fiorentina piace particolarmente agli azzurri, ma la concorrenza è alta. Altre big di Serie A hanno puntato sul giocatore, pertanto la pista per arrivare a lui si complica. Inoltre il giovane pugliese è stato anche chiamato alla corte di Roberto Mancini per Euro2020, in sostituzione di Lorenzo Pellegrini.

Tutto starà alle prestazioni del ragazzo in campo, che potrebbe convincere la società del Napoli ad accelerare definitivamente e chiudere l’operazione.

