Ritiro Napoli, presenti anche cinque giocatori della Primavera

Il Corriere del Mezzogiorno riporta qualche novità sul ritiro del Napoli, in particolare la presenza di cinque giocatori della Primavera.

Il Napoli partirà per il ritiro in Turchia il 1° dicembre ed Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla questione. In Turchia non saranno presenti soltanto i giocatori della prima squadra non convocati per il Mondiale in Qatar, ma anche qualche giocatore della Primavera. In particolare Luciano Spalletti ne avrebbe scelti ben cinque da portare con sé.

“Stamane gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno, tutti convocati eccetto i cinque calciatori che stanno disputando il Mondiale che ieri ha registrato la gioia dell’ex Koulibaly, una prodezza decisiva per portare il Senegal agli ottavi di finale. Kim, Lozano, Olivera, Zielinski e Anguissa avranno dieci giorni di riposo dopo l’eliminazione da Qatar 2022. Al momento Zielinski ha più chances di tutti di andare avanti nel torneo ma gli altri hanno ancora delle speranze da giocarsi nell’ultima partita del girone. Completeranno il gruppo a disposizione di Spalletti cinque ragazzi della Primavera: i difensori Barba (2003) e Hysaj (2004), l’esterno destro Marchisano (2004), i centrocampisti Spavone (2004) e Russo (2005).”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

