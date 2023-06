SportMediaset – Giuntoli-Juve, manca sempre meno: ADL ha deciso di liberare il ds.

Il portale online ha dedicato l’attenzione alla situazione di Cristiano Giuntoli. A quanto pare, Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di dettare le sue condizioni per concedere la partenza al diesse in direzione Torino.

“Non è passata inosservata l’assenza di Cristiano Giuntoli alla presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli campione d’Italia. AdL, infatti, pare intenzionato a dare il via libera al ds, che a breve potrebbe trasferirsi a Torino, dove intanto hanno già prolungato il contratto di Giovanni Manna fino al 2025 con il compito di occuparsi del mercato bianconero. In attesa che arrivi Giuntoli.

Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro che potrebbe sbloccare definitivamente la situazione. De Laurentiis porrà le sue condizioni, soprattutto economiche. Giuntoli dal canto suo pare pronto a rinunciare a circa 4 milioni di euro tra arretrati, stipendio e premi pur di iniziare la sua avventura alla Juve e dare inizio al nuovo corso”.

