Il Napoli presenta Garcia: entusiasmo alle stelle

Il Napoli presenta il nuovo allenatore Garcia in un mare di folla

Giardini del Real Bosco di Capodimonte gremiti di tifosi e colorati d’azzurro.

Garcia entusiasta e incantato sia per l’accoglienza riservatagli dai tifosi ma anche per aver trovato la città ancora piena di bandiere. Nel percorso che l’ha condotto dall’aereoporto al Museo di Capodimonte, dove si sta svolgendo la presentazione alla città e alla stampa del nuovo allenatore, Garcia ha osservato come la festa non sia ancora terminata.

Molto criptici ed ermetici entrambi, sia il patron De Laurentis sia il nuovo tecnico francese. Le domande più frequenti sono sulla rosa sulla quale poter contare. Gli eventuali calciatori in uscita ma anche le richieste dell’allenatore entrante.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto Osimhen che tutti vorrebbero trattenere, fin tanto che non arrivi una offerta irrinunciabile. De Laurentis si è lasciato scappare comunque ci sarebbe un accordo di massima per il rinnovo con il top player nigeriano.

Nonostante le richieste esplicite di sapere, se e quali calciatori il tecnico avrebbe richiesto, non si è fatto alcun nome.

Garcia è sembrato felice di iniziare questo nuovo percorso e De Laurentis, dalla sua, soddisfatto della scelta. Non resta che attendere, il campo sarà giudice supremo.