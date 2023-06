Napoli, De Laurentiis rimanda il viaggio negli USA e si concentra sul calciomercato

De Laurentiis resta in Italia, rimandato il viaggio negli USA

Dopo la presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis concentrerà tutte le sue attenzione sul calciomercato. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il numero uno azzurro ha rinviato il viaggio previsto per gli Usa per concentrarsi sui rinforzi da consegnare a Garcia in vista della nuova stagione. Ecco quanto riportato dalla rosea oggi in edicola:

“Il presidente non molla un attimo la creatura, a costo di far scivolare altri affari indietro, soprattutto cinematografici. E così per il suo Napoli rinuncerà al viaggio negli States, previsto da tempo per concludere alcuni contratti, ma in questo club con un uomo solo al comando. De Laurentiis continuerà in prima persona a sbrogliare le situazioni di mercato più complesse per consentire poi al tecnico Garcia di partire in ritiro per il Trentino col maggior numero di certezze possibili.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli presenta Garcia: entusiasmo alle stelle

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Enock Barwah, il matrimonio del fratello di Mario Balotelli (che è testimone) è scatenato