Il Napoli ha l’accordo con Simeone, ora si tratta con il Verona

Il Napoli avrebbe trovato un accordo con Giovanni Simeone, attaccante del Verona che andrebbe a sostituire Petagna che è sempre più vicino al Monza. Ad entrare nei particolari è l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, che ha aggiornato la situazione attraverso il suo account Twitter ufficiale. Ecco il tweet:

“Il Napoli ha scelto Giovanni Simeone come obiettivo principale per sostituire Andrea Petagna. Colloqui in corso con Verona per un prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli ha già concordato condizioni personali con Cholito“.

#Napoli has chosen Giovanni #Simeone as main target to replace Andrea #Petagna. Talks in progress with #Verona for a loan with obligation to buy. Napoli have already agreed personal terms with Cholito. #transfers https://t.co/Ba7bT5r9Gw

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2022