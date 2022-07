Luigi De Laurentiis: “Faremo gli sforzi necessari per rimanere in Serie B”

Le parole del presidente del Bari sulla stagione alle porte

Luigi De Laurentiis, numero uno del club pugliese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport. Nel suo intervento ha parlato del mercato che aspetta il club pugliese e delle ambizioni per la prossima stagione in Serie B.

Queste le sue parole:

“Dobbiamo stare in B a testa alta, siamo dei novizi e dobbiamo essere preparati. I giocatori sono molto eccitati dalla possibilità di affrontare una Serie B così forte.

Sarà diverso dall’anno scorso quando abbiamo aggiunto sei giocatori nell’ultimo giorno di trattative. Polito e il rinnovo di contratto? È l’uomo giusto. Con lui mi trovo bene, siamo una squadra compatta e la pensiamo allo stesso modo in tutti i punti. In un gruppo di lavoro l’umanità è fondamentale. Parleremo anche di questo.

Faremo gli sforzi necessari. Anche quest’anno non saremo in attivo e questo per l’azienda è un problema ma ci faremo trovare pronti.

Il primo obiettivo, e l’ho già detto, è restare in Serie B. Per un gruppo nuovo affrontare un campionato nuovo è sempre una mission importante. Il Bari è il Bari, non si discute, ma si affaccia a una Serie B stracompetitiva. Penso al Palermo, al Parma, al Genoa, a tante squadre che hanno possibilità economiche molto importanti e superiori alla media della categoria“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Palmieri: “Non si può più risanare il rapporto tra Adl e la piazza”

Da Milano: Kim sempre più vicino al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Trovati morti 2 ristoratori italiani a Stoccarda in Germania