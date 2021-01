FOTO – Osimhen chiede scusa: “Mi dispiace, non ho capito la gravità di partecipare alla festa”

Victor Osimhen si scusa, per quanto accaduto in Nigeria

Osimhen chiede scusa per quanto accaduto in Nigeria con i video del party in famiglia diffusi dal dj della serata tramite i social. La punta nigeriana è attualmente in isolamento dopo la positività al Covid. L’attaccante ha fatto le sue scuse con un post su Instagram:

“Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra ed ai tifosi”

