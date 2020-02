Verso Napoli-Torino, i convocati di Gattuso: recupera Mertens!

Verso Napoli-Torino – Gattuso recupera Mertens in extremis mentre sono ancora out Koulibaly, Llorente e Younes

Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in programma domani al San Paolo alle ore 20.45. La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione e lavoro sulla velocità.

Successivamente, si legge sul sito ufficiale, esercitazioni tecnico tattiche e chiusura con partitina a campo ridotto.

Koulibaly ha svolto lavoro personalizzato in campo e palestra, mentre Llorente ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Younes non si è allenato per sintomi influenzali.

Questi i convocati:

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Lozano, Mertens, Milik, Politano.

