Calciomercato Napoli, Kumbulla e Boga ancora nel mirino. Gattuso resta

Il club azzurro resta vigile

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gattuso è molto vicino ad essere riconfermato sulla panchina azzurra per la prossima stagione. L’attuale tecnico del Napoli avrebbe una clausola nel suo contratto che gli permeterrebbe di liberarsi a giugno, ma a quanto sembra l’ex Milan non vorrebbe lasciare. Nel frattempo la società continua ad essere vigile sul mercato, e non perde di vista Kumbulla e Boga per la prossima stagione. Il difensore scaligero non è mai uscito dai radar del Napoli mentre per l’esterno del Sassuolo bisogna aspettare la decisione del Chelsea che ha un diritto di recompra. Gattuso ha fatto richiesta alla società di un centravanti importante, che potrebbe sostituire Milik visto le difficoltà per il suo rinnovo.

