Giordano:”Napoli quasi fuori dal tunnel. Gli obiettivi sono due”

Gli azzurri intravedono la luce

Nel corso di Marte Sport Live, è intervenuto Anotonio Giordano che ha espresso la sua opinione sul momento della squadra azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Il Napoli vede la luce ma non è ancora fuori dal tunnel, nel senso che ancora ci sono delle cose da fare. L’obiettivo minimo a questo punto è arrivare in Europa League, il secondo è arrivare in finale di Coppa Italia. Poi, parlando di miracoli, un 2-2 al Camp Nou non sarebbe male, anche se sarà difficile viste le medie del Barcellona. Tornando alla questione tunnel, serviranno altre risposte in chiave offensiva”.

