Marchetti: “Se fossi in Mazzocchi non andrei al Napoli”

Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto a proposito dell’interesse da parte del Napoli nei confronti di Pasquale Mazzocchi.

Luca Marchetti ha parlato del Napoli e del centrocampista Pasquale Mazzocchi. Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in Forza Napoli sempre, programma condotto da Gianluca Gifuni. Marchetti si è soffermato in particolare sulla decisione che secondo lui potrebbe essere più giusta per il giocatore della Salernitana.

Di seguito ecco le parole del giornalista in merito alla questione:

“Non credo che a gennaio Mazzocchi arrivi a Napoli come vice Di Lorenzo. Fossi in lui non andrei visto che il difensore azzurro gioca tutte le partite. Credo che il Napoli a destra debba fare un operazione di prospettiva e per questo Zanoli è la soluzione ideale. Il Napoli insegna comunque che le ipotesi di gennaio potrebbero diventare concrete a giugno, due esempi sono Kim e Kvaratskhelia. Credo che la Società stia già pensando a giugno in caso qualche giocatore andasse via.”

