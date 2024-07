Il presidente dell’Anaune sulla sfida col Napoli di Conte

Calcio Napoli – Il presidente dell’Anaune Luca Paternoster, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni.

Pre. Anaune:

“Siamo felicissimi di affrontare il Napoli, è una tradizione che va avanti da anni: abbiamo già visto esplodere la passione di Antonio Conte, noi siamo una squadra di Eccellenza ed i giocatori non dormono da una settimana per affrontare la squadra di Antonio Conte. Come affronteremo il Napoli? Il nostro mister ha il cuore napoletano, cercheremo di regalare ai ragazzi un momento indimenticabile per vedere da vicino Conte ed i campioni del Napoli”

