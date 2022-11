Del Genio: “Lozano e Politano sono inferiori a Kvara e Osimhen”

Paolo Del Genio parla di Hirving Lozano e Matteo Politano

Paolo Del Genio ha parlato nel corso della trasmissione “Radio Goal” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Nel suo intervento ha parlato del mercato in entrata per la fascia destra d’attacco, dicendo la sua anche sugli attuali laterali destri del Napoli: Hirving Lozano e Matteo Politano.

Queste le sue parole:

“Luiz Henrique è un buon calciatore, ma quello che sto notando è che stanno uscendo diversi nomi di calciatori di piede mancino ma che giocano a destra, in attacco. Questo mi fa capire che qualcosa il Napoli a destra vuole fare l’estate prossima. Lozano e Politano sono due buoni giocatori, anzi due ottimi giocatori, però non sono al livello di Kvaratskhelia e Osimhen. Non me ne vogliano, ma sono di un livello un po’ inferiore”.

