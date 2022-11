Bargiggia “Napoli su due attaccanti in caso di addio di Osimhen”

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato due giocatori monitorati dal Napoli in caso di addio di Victor Osimhen.

Il Napoli starebbe già pensando ad un dopo Osimhen? Secondo il giornalista Paolo Bargiggia la risposta sarebbe sì. L’attaccante nigeriano è uno dei giocatori fondamentali per la squadra di Luciano Spalletti, ma non si esclude che in futuro la situazione possa cambiare. In tal caso il Napoli dunque starebbe già pensando a qualche ipotesi per non far sentire la mancanza dell’attaccante azzurro.

Paolo Bargiggia afferma che il club partenopeo starebbe monitorando l’attaccante del Siviglia Youssef El Nesry e quello del Lille Jonathan David. Ecco in seguito quanto riportato:

Youssef El Nesry del Siviglia e Jonathan David del Lille, due tra gli attaccanti seguiti dal @sscnapoli per un'eventuale dopo @victorosimhen9 . — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) November 23, 2022

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moggi: “Calciopoli? La Juve ha vinto sul campo”

Belgio-Canada: le formazioni ufficiali, solo panchina per Mertens

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Città europea 2022 Academy of Urbanism, Trieste è prima